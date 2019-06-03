Назване ім’я прес-секретаря Президента Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Журналістка Юлія Мендель перемогла у конкурсі та стала прес-секретарем Зеленського. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію опубліковану Командою Зеленського.
“У конкурсі взяли участь близько чотирьох тисяч осіб. У фінал вийшли троє, з ким особисто спілкувалися Зеленський і члени команди з АП. Претендентам влаштували імпровізовану прес-конференцію з несподіваними запитаннями українською та англійською мовами. Оцінювалися розуміння політичного контексту в Україні та світі, стресостійкість, світоглядні позиції, почуття гумору та швидкість реакції”, — йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що Юлії Мендель 32 роки. Вона навчалася журналістиці в Києві, брала участь у тренінгу для журналістів у Єльському університеті в США, працювала на телеканалах ICTV, “Еспрессо-ТВ” та “Інтері”. Кілька років як журналіст співпрацює з The New York Times. Писала для українського Forbes і американського Politico.