У Президента підтвердили візит Пінчука до Адміністрації
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Український бізнесмен Віктор Пінчук дійсно відвідував Президента Володимира Зеленського в його адміністрації у п’ятницю, 31 травня. Про це заявила прес-секретар Президента Юлія Мендель під час брифінгу біля АП, передає кореспондент УНН.
"Віктор Пінчук справді приїжджав до Адміністрації Президента 31 травня і приїжджав він з другим президентом Леонідом Кучмою, який зустрічався з Володимиром Зеленським для того, щоб обговорити посаду, яка була йому сьогодні запропонована – очолити тристоронню контактну групу", - зазначила Мендель.
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Нагадаємо, другий президент України Леонід Кучма очолить переговорну групу на мінських переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
Раніше ЗМІ писали про візит Пінчука в АП.