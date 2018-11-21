В правоохранительных органах до сих пор работают 33 подозреваемых в преступлениях против Майдана
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. На разных должностях в правоохранительных органах до сих пор находятся 33 бывших милиционера, которые подозреваются в преступлениях против активистов Майдана. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, передает корреспондент УНН.
"Всего из работающих в правоохранительных органах подозреваемых 33. Из них 10 находятся на начальственных должностях, 23 - простые правоохранители", - сказал Горбатюк.
Он отметил, что на момент уведомления о подозрении в 2014 году было 66 милиционера, но половина уже не работает в органах.
Однако, по словам Горбатюка, в отношении отдельных таких лиц обвинительные акты уже находятся в суде.
Напомним, на 21 ноября 2018 года по делу о преступлениях против активистов Майдана, совершенных в 2013-2014 годах, признаны виновными и вынесены приговоры 52 лицам, 9 из них осуждены к лишению свободы.