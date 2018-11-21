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У правоохоронних органах досі працюють 33 підозрюваних у злочинах проти Майдану

У правоохоронних органах досі працюють 33 підозрюваних у злочинах проти Майдану

Київ • УНН

 • 8271 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. На різних посадах у правоохоронних органів досі перебувають 33 колишніх міліціонери, які підозрюються у злочинах проти активістів Майдану. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк, передає кореспондент УНН.

“Всього із працюючих у правоохоронних органах підозрюваних 33. З них 10 перебувають на начальницьких посадах, 23 — прості правоохоронці”, — сказав Горбатюк.

Він зазначив, що на момент повідомлення про підозру у 2014 році були 66 правоохоронців, але половина вже не працює в органах.

Водночас, за словами Горбатюка, щодо окремих таких осіб обвинувальні акти вже перебувають у суді.

Нагадаємо, станом на 21 листопада 2018 року у справі щодо злочинів проти активістів Майдану, скоєних у 2013-2014 роках, визнано винними і винесено вироки 52 особам, 9 з них засуджені до позбавлення волі.

Українські Національні Новини

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