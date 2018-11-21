У правоохоронних органах досі працюють 33 підозрюваних у злочинах проти Майдану

КИЇВ. 21 листопада. УНН. На різних посадах у правоохоронних органів досі перебувають 33 колишніх міліціонери, які підозрюються у злочинах проти активістів Майдану. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк, передає кореспондент УНН.