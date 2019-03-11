В пожаре в Киевской области погибли двое маленьких детей
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В жилом доме в Киевской области произошел пожар, в результате чего погибли двое детей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на областное управление ГСЧС.
"7 марта в 16:03 в с. Синяк Вышгородского района в частном жилом доме возник пожар, в результате которого погибли два ребенка (2015 и 2018 г.р.) и один человек госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении.
Пожар ликвидировали в 19:30.
"Огнем уничтожена кровля, перекрытие и вещи домашнего обихода на площади 50 кв.м", - добавили в ГСЧС.
Как сообщал УНН, в Черновицкой области из-за огня на траве сгорела насосная станция.
Напомним, во время пожара в Мариуполе пострадали два человека.