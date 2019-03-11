У пожежі на Київщині загинули двоє маленьких дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. У житловому будинку у Київській області сталася пожежа, внаслідок чого загинуло двоє дітей. Про це повідомляє УНН з посиланням на обласне управління ДСНС.
"7 березня о 16:03 у с. Синяк Вишгородського району у приватному житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинуло дві дитини (2015 та 2018 р.н.) та одну особу госпіталізовано до лікарні", - йдеться в повідомленні.
Пожежу ліквідували о 19:30.
"Вогнем знищено покрівлю, перекриття та речі домашнього вжитку на площі 50 м.кв", - додали у ДСНС.
Як повідомляв УНН, у Чернівецькій області через вогонь на траві згоріла насосна станція.
Нагадаємо, під час пожежі у Маріуполі постраждали двоє людей.