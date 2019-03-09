Під час пожежі в Маріуполі постраждали двоє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. На Міжнародний жіночий день у Маріуполі загорівся житловий будинок, внаслідок чого постраждали двоє осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.
О десятій вечора 8 березня в будинку на вул. Вакулемчука у Маріуполі спалахнула пожежа. На час прибуття рятівників вогонь охопив покрівля житлового будинку та сарай.
В результаті пожежі постраждали двоє людей, яких госпіталізували у задовільному стані. Рятувальники локалізували пожежу ближче до одинадцятої години та ліквідували опів на дванадцяту.
Причина виникнення пожежі встановлюється.
Нагадаємо, у Київській області внаслідок пожежі у приватному житловому будинку загинули двоє дітей.