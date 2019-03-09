Во время пожара в Мариуполе пострадали два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. На Международный женский день в Мариуполе загорелся жилой дом, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.
В десять вечера 8 марта в доме на ул. Вакулемчука в Мариуполе вспыхнул пожар. На момент прибытия спасателей огонь охватил кровлю жилого дома и сарай.
В результате пожара пострадали два человека, которых госпитализировали в удовлетворительном состоянии. Спасатели локализовали пожар ближе к одиннадцати и ликвидировали к половине двенадцатого.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Напомним, в Киевской области в результате пожара в частном жилом доме погибли двое детей.