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7 марта, 13:58 • 119428 просмотра

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7 марта, 08:52 • 149664 просмотра

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7 марта, 06:35 • 116557 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141083 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Во время пожара в Мариуполе пострадали два человека

Во время пожара в Мариуполе пострадали два человека

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 марта. УНН. На Международный женский день в Мариуполе загорелся жилой дом, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

В десять вечера 8 марта в доме на ул. Вакулемчука в Мариуполе вспыхнул пожар. На момент прибытия спасателей огонь охватил кровлю жилого дома и сарай.

В результате пожара пострадали два человека, которых госпитализировали в удовлетворительном состоянии. Спасатели локализовали пожар ближе к одиннадцати и ликвидировали к половине двенадцатого.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, в Киевской области в результате пожара в частном жилом доме погибли двое детей.

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