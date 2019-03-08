На Київщині у пожежі загинули двоє дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня УНН. У Київській області внаслідок пожежі у приватному житловому будинку загинули двоє дітей. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.
"7 березня о 16:03 у с. Синяк Вишгородського району у приватному житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинуло дві дитини (2015 та 2018 р.н.) та одну особу госпіталізовано до лікарні. О 19:30 пожежу ліквідовано. Вогнем знищено покрівлю, перекриття та речі домашнього вжитку на площі 50 м.кв. До гасіння пожежі залучалося 12 чол. о/с та 3 од. техніки ДСНС", - повідомили у прес-службі.
Як повідомляв УНН, 4 березня у Кам'янському внаслідок пожежі у приватному будинку загинула малолітня дівчинка, ще двох дітей вдалося врятувати.