В Киевской области в пожаре погибли двое детей

"7 марта в 16:03 в с. Синяк Вышгородского района в частном жилом доме возник пожар, в результате которого погибли два ребенка (2015 и 2018 г.р.) и один человек госпитализирован в больницу. В 19:30 пожар был ликвидирован. Огнем уничтожено кровлю, перекрытия и вещи домашнего обихода на площади 50 м.кв. К тушению пожара привлекалось 12 чел. л/с и 3 ед. техники ГСЧС", - сообщили в пресс-службе.



Как сообщал УНН, 4 марта в Каменском результате пожара в частном доме погибла малолетняя девочка, еще двое детей удалось спасти.