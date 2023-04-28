В Воздушных силах рассказали о тактике ночных ударов армии рф

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. Украину этой ночью атаковали четыре самолета стратегической авиации рф Ту-95, выпустили крылатые ракеты Х-101 и Х-555. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, пишет УНН.

Цитата

"В этот раз - четыре самолета в воздухе, стратегической авиации, Ту-95. Обычно как работают они из района Каспийского моря. Было выпущено 23 ракеты, 21 была уничтожена ПВО в разных регионах Украины... Отработали успешно, но есть, к сожалению, и два попадания. (...) Х-101, Х-555 - это ракеты, которые сегодня применялись, они сбиваются разными типами вооружения", - сообщил Игнат в ответ на вопрос о тактике российской армии во время ночной атаки.

Детали

Игнат также сообщил уточненную информацию об ударе врага по Николаеву в ночь на 27 апреля: "Летели с южного направления ракеты, по уточненной информации, все же были ракеты "Искандер-К". Это тоже крылатая ракета, которая, в принципе, имеет такие же тактико-технические характеристики, как и "Калибр", но "Искандер-К" – это ракета наземного базирования, не баллистическая, а крылатая... Именно эта ракета летит очень низко, именно в том и заключается ее обнаружение затрудняет, а также ее сбитие. Но такие ракеты раньше сбивались противовоздушной обороной".

Дополнение

Из-за ночной атаки врага на мирных спящих людей в Днепропетровской, Черкасской и Киевской областях есть погибшие и раненые.

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