У Повітряних силах розповіли про тактику нічних ударів армії рф
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Україну цієї ночі атакували чотири літаки стратегічної авіації рф Ту-95, випустили крилаті ракети Х-101 і Х-555. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, пише УНН.
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"Цього разу - чотири літаки в повітрі, стратегічної авіації, Ту-95. Зазвичай як працюють вони з району Каспійського моря. Було випущено 23 ракети, 21 було знищено ППО в різних регіонах України... Відпрацювали успішно, але є, на жаль, і два влучання. (...) Х-101, Х-555 - це ракети, які сьогодні застосовувалися, вони збиваються різними типами озброєння", - повідомив Ігнат у відповідь на запитання про тактику російської армії під час нічної атаки.
Деталі
Ігнат також повідомив уточнену інформацію про удар ворога по Миколаєву у ніч на 27 квітня: "Летіли з південного напрямку ракети, за уточненою інформацією, все ж таки були ракети "Іскандер-К". Це теж крилата ракета, яка, в принципі, має такі ж тактико-технічні характеристики, як і "Калібр", але "Іскандер-К" – це ракета наземного базування, не балістична, а крилата... Саме ця ракета летить дуже низько, саме в тому і полягає її виявлення ускладнює, а також її збиття. Але такі ракети раніше збивались протиповітряною обороною".
Доповнення
Через нічну атаку ворога на мирних сплячих людей на Дніпропетровщині, Черкащині та Київщині є загиблі та поранені.