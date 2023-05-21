В Воздушных Силах предположили, сколько истребителей Украина получит сначала

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КИЕВ. 21 мая. УНН. Спикер Воздушных Сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона предположил, что для начала Украина получит 12-18 истребителей F-16, передает УНН.

Цитата

“Безусловно, никто не будет поштучно передавать эти самолеты. Они будут передаваться подразделениям. Авиационные подразделения – это как минимум, эскадрилья. В нашем варианте это 12 плюс самолетов, у западных партнеров больше – до 18 самолетов. Таки образом, несколько десятков самолетов может будет передано Украине изначально”, – заявил Игнат.

Дополнение

Министерство обороны Украины ранее анонсировало "крупнейший военно-воздушный блокбастер всех времен уже этой осенью", намекнув, что F-16 появятся в небе уже осенью.

Соединенные Штаты присоединятся к совместным усилиям союзников по подготовке украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, включая F-16. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга. Он напомнил, что президент США Джо Байден сообщил своим коллегам из G7, что Вашингтон будет поддерживать совместные усилия по подготовке украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, включая F-16.

Советник министра обороны Украины Юрий Сак сообщил, что Украина хочет получить от 40 до 50 единиц истребителей F-16 в общей сложности, сформировав три или четыре эскадрильи для защиты своего неба от российских бомбардировок. 

Министр обороны Алексей Резников поблагодарил коллег за появление реактивной коалиции, а также заметил, что F-16 были созданы, чтобы победить плохих парней.

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