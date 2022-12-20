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В Воздушных силах не исключают, что поставки "шахедов" россии будут продолжаться

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 декабря. УНН. Не исключено, что поставки россии дронов-камикадзе иранского производства «Shahed» будут и дальше продолжаться. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

"67 БПЛА сбито после паузы, то есть можно предполагать, что это уже из новой партии… Не исключено, что, возможно, поставки будут и дальше продолжаться, потому что понимаем, что общее море лишь отделяет два государства, Иран и россию. Они могут без проблем морем и воздушным транспортом доставлять те БПЛА, которые у них заказали еще раньше", - рассказал Игнат.

Дополнение

6 декабря Юрий Игнат отмечал, что примерно три недели российские войска не выпускали по Украине иранские беспилотники. Были все признаки того, что первая партия закончилась.

19 декабря Президент Зеленский сообщал, что россия получила в новой партии от Ирана 250 “шахедов”.

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