У Повітряних силах не виключають, що поставки "шахедів" росії будуть продовжуватися
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Не виключено, що поставки росії дронів-камікадзе іранського виробництва «Shahed» будуть й надалі продовжуватися. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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«67 БПЛА збито після паузи, тобто можна припускати, що це вже з нової партії… Не виключено, що можливо поставки будуть й надалі продовжуватися, тому що розуміємо, що спільне море лише відділяє дві держави, Іран та росію. Вони можуть без проблем морем та повітряним транспортом доставляти ті БПЛА, які в них замовили ще раніше», - розповів Ігнат.
Доповнення
6 грудня Юрій Ігнат зазначав, що приблизно три тижні російські війська не випускали по Україні іранські безпілотники. Були всі ознаки того, що перша партія закінчилася.
19 грудня Президент Зеленський повідомляв, що росія отримала у новій партії від Ірану 250 “шахедів”.