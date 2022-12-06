Імовірно, в росії закінчилася перша партія іранських безпілотників – Повітряні сили
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Уже приблизно три тижні російські війська не випускають по Україні іранські безпілотники. Є всі ознаки того, що перша партія закінчилася. Про це на брифінгу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.
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"Вже декілька тижнів не помічено використання БПЛА ударного типу. Є різні ознаки, які говорять про те, що, ймовірно, перша партія, яку отримали окупанти, закінчилася фізично. Було замовлено понад 1700 одиниць. Понад 400 вони випустили по Україні, понад 350 – було збито ППО. Приблизно три тижні вони їх вже не використовують, тому, можливо, перша партія вже завершилася і поки що немає інформації про те, що Іран буде постачати їм ще озброєння", – повідомив Ігнат.
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