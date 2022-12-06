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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 26299 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Імовірно, в росії закінчилася перша партія іранських безпілотників – Повітряні сили

Імовірно, в росії закінчилася перша партія іранських безпілотників – Повітряні сили

Київ • УНН

 • 610515 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Уже приблизно три тижні російські війська не випускають по Україні іранські безпілотники. Є всі ознаки того, що перша партія закінчилася. Про це на брифінгу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.

Цитата

"Вже декілька тижнів не помічено використання БПЛА ударного типу. Є різні ознаки, які говорять про те, що, ймовірно, перша партія, яку отримали окупанти, закінчилася фізично. Було замовлено понад 1700 одиниць. Понад 400 вони випустили по Україні, понад 350 – було збито ППО. Приблизно три тижні вони їх вже не використовують, тому, можливо, перша партія вже завершилася і поки що немає інформації про те, що Іран буде постачати їм ще озброєння", – повідомив Ігнат.

Нагадаємо

Російські ЗМІ звернули увагу на те, що в армії рф закінчуються іранські безпілотники “Шахед-136”.

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