РосЗМІ звернули увагу на те, що у рф закінчуються "шахіди"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Російські ЗМІ звертають увагу на те, що в армії рф закінчуються іранські безпілотники “Шахед-136”, пише УНН.
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Там помітили, що російська армія вже два тижні не використовує іранські безпілотники “Шахед-136”.
Експерти припускають, що перша партія поставлених рф БПЛА вже закінчилася. Чи буде друга партія — теж велике питання.
Додамо
Розвідка Великої Британії раніше повідомила, що російські військові майже вичерпали запаси іранських дронів, але намагатимуться отримати нові партії.
Як зазначили розвідники, з вересня армія рф, ймовірно, випустила по Україні сотні іранських безпілотників.