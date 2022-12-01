РосЗМІ звернули увагу на те, що у рф закінчуються "шахіди"

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Там помітили, що російська армія вже два тижні не використовує іранські безпілотники “Шахед-136”.

Експерти припускають, що перша партія поставлених рф БПЛА вже закінчилася. Чи буде друга партія — теж велике питання.

Додамо

Розвідка Великої Британії раніше повідомила, що російські військові майже вичерпали запаси іранських дронів, але намагатимуться отримати нові партії.

Як зазначили розвідники, з вересня армія рф, ймовірно, випустила по Україні сотні іранських безпілотників.