россия почти исчерпала запасы иранских дронов – британская разведка

Как отметили разведчики, с сентября армия рф, вероятно, выпустила по Украине сотни иранских беспилотников.

В основном атаковали военные цели и критическую инфраструктуру, сообщили в разведке. Предполагают, что россияне прибегли к использованию БПЛА, чтобы компенсировать серьезную нехватку крылатых ракет, но этот подход имел ограниченный успех – большинство запущенных дронов было уничтожено.

"Примерно с 17 ноября 2022 года публично не сообщалось об ударах БПЛА. россия, вероятно, почти исчерпала свои текущие запасы, но, вероятно, будет искать пополнение. россия, вероятно, сможет закупать БПЛА из-за границы быстрее, чем производить новые крылатые ракеты внутри страны", – добавили британские разведчики.

Напомним

22 ноября Министерство иностранных дел Украины подтвердило экспертную встречу с представителями Ирана относительно дронов-камикадзе, которые использует россия.