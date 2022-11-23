росія майже вичерпала запаси іранських дронів – британська розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Російські військові майже вичерпали запаси іранських дронів, але намагатимуться отримати нові партії. Про це повідомила розвідка міноборони Великої Британії, передає УНН.
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Як зазначили розвідники, з вересня армія рф, ймовірно, випустила по Україні сотні іранських безпілотників.
Здебільшого атакували військові цілі та критичну інфраструктуру, повідомили у розвідці. Припускають, що росіяни вдалися до використання БПЛА, щоб компенсувати серйозний брак крилатих ракет, але цей підхід мав обмежений успіх – більшість запущених дронів було знищено.
"Приблизно з 17 листопада 2022 року публічно не повідомляли про удари БПЛА. росія, ймовірно, майже вичерпала свої поточні запаси, але, ймовірно, шукатиме поповнення. росія, ймовірно, зможе закуповувати БПЛА з-за кордону швидше, ніж виготовляти нові крилаті ракети всередині країни", – додали британські розвідники.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 November 2022
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Нагадаємо
22 листопада Міністерство закордонних справ України підтвердило експертну зустріч з представниками Ірану щодо дронів-камікадзе, які використовує росія.