росія майже вичерпала запаси іранських дронів – британська розвідка

Деталі

Як зазначили розвідники, з вересня армія рф, ймовірно, випустила по Україні сотні іранських безпілотників.

Здебільшого атакували військові цілі та критичну інфраструктуру, повідомили у розвідці. Припускають, що росіяни вдалися до використання БПЛА, щоб компенсувати серйозний брак крилатих ракет, але цей підхід мав обмежений успіх – більшість запущених дронів було знищено.

"Приблизно з 17 листопада 2022 року публічно не повідомляли про удари БПЛА. росія, ймовірно, майже вичерпала свої поточні запаси, але, ймовірно, шукатиме поповнення. росія, ймовірно, зможе закуповувати БПЛА з-за кордону швидше, ніж виготовляти нові крилаті ракети всередині країни", – додали британські розвідники.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 November 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/Eog9qjtRCF



#StandWithUkraine pic.twitter.com/0uv6zeo9jU

— Ministry of Defence (@DefenceHQ) November 23, 2022

Нагадаємо

22 листопада Міністерство закордонних справ України підтвердило експертну зустріч з представниками Ірану щодо дронів-камікадзе, які використовує росія.