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росія майже вичерпала запаси іранських дронів – британська розвідка

росія майже вичерпала запаси іранських дронів – британська розвідка

Київ • УНН

 • 346768 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Російські військові майже вичерпали запаси іранських дронів, але намагатимуться отримати нові партії. Про це повідомила розвідка міноборони Великої Британії, передає УНН.

Деталі

Як зазначили розвідники, з вересня армія рф, ймовірно, випустила по Україні сотні іранських безпілотників.

Здебільшого атакували військові цілі та критичну інфраструктуру, повідомили у розвідці. Припускають, що росіяни вдалися до використання БПЛА, щоб компенсувати серйозний брак крилатих ракет, але цей підхід мав обмежений успіх – більшість запущених дронів було знищено.

"Приблизно з 17 листопада 2022 року публічно не повідомляли про удари БПЛА. росія, ймовірно, майже вичерпала свої поточні запаси, але, ймовірно, шукатиме поповнення. росія, ймовірно, зможе закуповувати БПЛА з-за кордону швидше, ніж виготовляти нові крилаті ракети всередині країни", – додали британські розвідники.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 November 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/Eog9qjtRCF

#StandWithUkraine  pic.twitter.com/0uv6zeo9jU

— Ministry of Defence  (@DefenceHQ) November 23, 2022

Нагадаємо

22 листопада Міністерство закордонних справ України підтвердило експертну зустріч з представниками Ірану щодо дронів-камікадзе, які використовує росія.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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