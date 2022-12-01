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РосСМИ обратили внимание на то, что у рф заканчиваются “шахиды”

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. Российские СМИ обращают внимание на то, что у армии рф заканчиваются иранские беспилотники “Шахед-136”, пишет УНН.

Детали

Там заметили, что российская армия уже две недели не использует иранские беспилотники “Шахед-136”.

Эксперты предполагают, что первая партия поставленных россии БПЛА уже закончилась. Будет ли вторая партия — тоже большой вопрос.

Добавим

Разведка Великобритании ранее сообщила, что российские военные почти исчерпали запасы иранских дронов, но постараются получить новые партии.

Как отметили разведчики, с сентября армия рф, вероятно, выпустила по Украине сотни иранских беспилотников.

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