РосСМИ обратили внимание на то, что у рф заканчиваются “шахиды”
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Российские СМИ обращают внимание на то, что у армии рф заканчиваются иранские беспилотники “Шахед-136”, пишет УНН.
Детали
Там заметили, что российская армия уже две недели не использует иранские беспилотники “Шахед-136”.
Эксперты предполагают, что первая партия поставленных россии БПЛА уже закончилась. Будет ли вторая партия — тоже большой вопрос.
Добавим
Разведка Великобритании ранее сообщила, что российские военные почти исчерпали запасы иранских дронов, но постараются получить новые партии.
Как отметили разведчики, с сентября армия рф, вероятно, выпустила по Украине сотни иранских беспилотников.