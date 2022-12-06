Вероятно, у россии закончилась первая партия иранских беспилотников – Воздушные силы
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Уже около трех недель российские войска не выпускают по Украине иранские беспилотники. Есть все признаки того, что первая партия закончилась. Об этом на брифинге рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.
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"Уже несколько недель не замечено использование БПЛА ударного типа. Есть разные признаки, которые говорят о том, что, вероятно, первая партия, которую получили оккупанты, закончилась физически. Было заказано более 1700 единиц. Более 400 они выпустили по Украине, более 350 – были сбиты ПВО. Примерно три недели они их уже не используют, поэтому, возможно, первая партия уже закончилась и пока нет информации о том, что Иран будет поставлять им еще вооружение", – сообщил Игнат.
Напомним
Российские СМИ обратили внимание на то, что у армии рф заканчиваются иранские беспилотники “Шахед-136”.