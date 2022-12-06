Вероятно, у россии закончилась первая партия иранских беспилотников – Воздушные силы

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"Уже несколько недель не замечено использование БПЛА ударного типа. Есть разные признаки, которые говорят о том, что, вероятно, первая партия, которую получили оккупанты, закончилась физически. Было заказано более 1700 единиц. Более 400 они выпустили по Украине, более 350 – были сбиты ПВО. Примерно три недели они их уже не используют, поэтому, возможно, первая партия уже закончилась и пока нет информации о том, что Иран будет поставлять им еще вооружение", – сообщил Игнат.

Напомним

Российские СМИ обратили внимание на то, что у армии рф заканчиваются иранские беспилотники “Шахед-136”.