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В поезде в Словакию вдвое увеличено количество мест

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 августа. УНН. На пиковый период путешествий, Укрзализныця совместно со словацкими коллегами вдвое увеличила количество пассажирских мест на маршруте Мукачево — Кошице. Теперь поезд, который курсирует по этому маршруту, имеет дополнительные вагоны 2 класса, информирует УНН с ссылкой на перевозчика.

Цитата

“С 25 августа по 3 сентября, поезда №960 Кошице 08:46 – Мукачево 14:00 и №961 Мукачево 14:48 — Кошице 18:17 будут курсировать с дополнительным вагоном (а точнее, с дополнительным дизель-поездом) 2 класса под №2. Количество и расположение мест аналогично вагону №1, который обычно обслуживает этот маршрут”. - говорится в сообщении.

Также отмечается, что билеты на поезда Мукачево — Кошице можно приобрести в любой международной билетной кассе Украины или Словакии.

Напомним

Ранее сообщалось, что популярный маршрут поезда из Киева в Ужгород №223/224 продлят на сентябрь.

Он будет курсировать через день, выезжать из Киева в 16:07 и прибывать в Ужгород в 8:31. Обратно, из Ужгорода, поезд будет выезжать в 18:29 и прибывать в Киев в 10:46. Маршрут поезда будет проходить через станции вблизи самых популярных курортных городков запада Украины - Мукачево, Карпаты, Сваляву, Славское, Стрый и другие. 

Украинские Национальные Новости

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