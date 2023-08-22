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Популярний маршрут поїзда з Києва до Ужгорода продовжать на вересень

Популярний маршрут поїзда з Києва до Ужгорода продовжать на вересень

Київ • УНН

 • 918446 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Поїзд маршрутом №223/224 Київ - Ужгород курсуватиме по 20 вересня. Про це повідомили у вівторок в АТ "Укрзалізниця", пише УНН.

Деталі

"Враховуючи стійкий попит пасажирів на рейси західного напрямку, Укрзалізниця продовжує курсування поїзда №223/224 Київ - Ужгород. Так, поїзд продовжить рейси з 2 по 20 вересня", - ідеться у повідомленні.

Він курсуватиме через день, виїжджатиме з Києва о 16:07 і прибуватиме до Ужгорода о 8:31. Зворотно, з Ужгорода, поїзд виїжджатиме о 18:29 і прибуватиме до Києва о 10:46. Маршрут поїзда проходитиме через станції поблизу найпопулярніших курортних містечкок заходу України - Мукачево, Карпати, Сваляву, Славське, Стрий та інші.

Окрім цього, як повідомляється, також призначений додатковий поїзд №239/240 Ужгород - Київ. Поїзд відправиться із Ужгорода 31 серпня о 17:23 і прибуде до Києва о 10:39. Зворотно, з Києва, поїзд відправиться 1 вересня о 21:02 і прибуде до Ужгорода о 13:25.

Доповнення

З 1 серпня запустили новий потяг зі Львова до Мукачева.

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