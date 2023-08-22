Популярный маршрут поезда из Киева в Ужгород продлят на сентябрь

Детали

"Учитывая устойчивый спрос пассажиров на рейсы западного направления, Укрзализныця продолжает курсирование поезда №223/224 Киев - Ужгород. Поезд продолжит рейсы со 2 по 20 сентября", - говорится в сообщении.

Он будет курсировать через день, выезжать из Киева в 16:07 и прибывать в Ужгород в 8:31. Обратно, из Ужгорода, поезд будет выезжать в 18:29 и прибывать в Киев в 10:46. Маршрут поезда будет проходить через станции вблизи самых популярных курортных городков запада Украины - Мукачево, Карпаты, Сваляву, Славское, Стрый и другие.

Кроме этого, как сообщается, также назначен дополнительный поезд №239/240 Ужгород - Киев. Поезд отправится из Ужгорода 31 августа в 17:23 и прибудет в Киев в 10:39. Обратно, из Киева, поезд отправится 1 сентября в 21:02 и прибудет в Ужгород в 13:25.

Дополнение

С 1 августа запустили новый поезд из Львова в Мукачево.