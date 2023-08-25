У потязі до Словаччини вдвічі збільшено кількість місць
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. На піковий період подорожей, Укрзалізниця спільно із словацькими колегами вдвічі збільшила кількість пасажирських місць на маршруті Мукачево — Кошице. Тепер потяг, який курсує за цим маршрутом, має додаткові вагони 2 класу, інформує УНН з посиланням на перевізника.
Цитата
“З 25 серпня до 3 вересня, поїзди №960 Кошице 08:46 – Мукачево 14:00 та №961 Мукачево 14:48 — Кошице 18:17 курсуватимуть із додатковим вагоном (а точніше, з додатковим дизель-поїздом) 2 класу під №2. Кількість та розташування місць аналогічне до вагону №1, який зазвичай обслуговує цей маршрут”. - йдеться у повідомлені.
Також зазначається, що квитки на поїзди Мукачево — Кошице можна придбати в будь-якій міжнародній квитковій касі України або Словаччини.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що популярний маршрут поїзда з Києва до Ужгорода №223/224 продовжать на вересень.
Він курсуватиме через день, виїжджатиме з Києва о 16:07 і прибуватиме до Ужгорода о 8:31. Зворотно, з Ужгорода, поїзд виїжджатиме о 18:29 і прибуватиме до Києва о 10:46. Маршрут поїзда проходитиме через станції поблизу найпопулярніших курортних містечок заходу України - Мукачево, Карпати, Сваляву, Славське, Стрий та інші.