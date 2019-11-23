В тройной ДТП на международной трассе погиб человек, еще семеро травмированы
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 23 ноября. УНН. Вследствие ДТП во Львовской области один человек погиб, еще семеро травмированы. Полицейские задержали водителя, причастного к ДТП. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУНП в области.
"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 23 ноября, около 2:45 на автодороге Киев - Чоп между селами Любинцы и Горное в Стрыйском районе. Как предварительно установили полицейские, водитель автопоезда Renault, 49-летний иностранец, не справился с управлением и совершил столкновение с двумя автомобилями Renault Trafic, одним из которых руководил 48-летний житель Закарпатья, другим - 45-летний житель города Ровно", - сообщили в полиции.
От полученных травм на месте происшествия скончалась 46-летняя жительница города Ровно, пассажирка одного из микроавтобусов.
Водитель этого же транспортного средства и еще шестеро пассажиров, среди которых трое несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет, с телесными повреждениями были доставлены в больницу. Все они - жители города Ровно и Ровенской области.
По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи предусмотрено от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.
Водителя автопоезда полицейские задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения.