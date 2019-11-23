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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 39731 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 107883 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 98914 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 107149 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118146 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147512 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148088 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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В тройной ДТП на международной трассе погиб человек, еще семеро травмированы

В тройной ДТП на международной трассе погиб человек, еще семеро травмированы

Киев  •  УНН

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ЛЬВОВ-КИЕВ. 23 ноября. УНН. Вследствие ДТП во Львовской области один человек погиб, еще семеро травмированы. Полицейские задержали водителя, причастного к ДТП. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУНП в области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 23 ноября, около 2:45 на автодороге Киев - Чоп между селами Любинцы и Горное в Стрыйском районе. Как предварительно установили полицейские, водитель автопоезда Renault, 49-летний иностранец, не справился с управлением и совершил столкновение с двумя автомобилями Renault Trafic, одним из которых руководил 48-летний житель Закарпатья, другим - 45-летний житель города Ровно", - сообщили в полиции.

От полученных травм на месте происшествия скончалась 46-летняя жительница города Ровно, пассажирка одного из микроавтобусов.

Водитель этого же транспортного средства и еще шестеро пассажиров, среди которых трое несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет, с телесными повреждениями были доставлены в больницу. Все они - жители города Ровно и Ровенской области.

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи предусмотрено от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Водителя автопоезда полицейские задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

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