У потрійній ДТП на міжнародній трасі загинула людина, ще семеро травмовані
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 23 листопада. УНН. Внаслідок автопригоди на Львівщині одна особа загинула, ще семеро травмовані. Поліцейські затримали водія, причетного до ДТП. Про це повідомили УНН у пресслужбі ГУНП у Львівській області.
"Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 23 листопада, близько 2:45 на автодорозі Київ – Чоп між селами Любинці та Гірне у Стрийському районі. Як попередньо встановили поліцейські, водій автопоїзда Renault, 49-річний іноземець, не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з двома автомобілями Renault Trafic, одним з яких керував 48-річний житель Закарпаття, іншим – 45-річний мешканець міста Рівне", - повідомили у поліції.
Від отриманих травм на місці події померла 46-річна жителька міста Рівне, пасажирка одного з мікроавтобусів.
Водій цього ж транспортного засобу та ще шестеро пасажирів, серед яких троє неповнолітніх віком 15-17 років, із тілесними ушкодженнями були доставлені у лікарню. Усі вони – жителі міста Рівне та Рівненської області.
За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.
Водія автопоїзда поліцейські затримали в порядку ст. 208 КПК України, невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу.