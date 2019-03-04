В посольстве США отреагировали на задержание Климента в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. В посольстве США в Украине выражают обеспокоенность задержания архиепископа Климента в оккупированном Крыму 3 марта. Об этом говорится в сообщении дипмиссии в Twittеr, передает УНН.
"Мы по-прежнему глубоко обеспокоены вчерашним задержанием архиепископа Климента в Крыму. И хотя его впоследствии освободили, такой тип преследования недопустим. Ожидаем, что Россия будет уважать свободу вероисповедания и прекратит задержания невинных украинцев в Крыму", - говорится в сообщении.
Напомним, в оккупированном Крыму 3 марта задержали архиепископа Симферопольского и Крымского Климента (Кущ).
Позже в тот же день архиепископа Симферопольского и Крымского Климента все же отпустили из отдела "полиции" в оккупированном Симферополе без составления протокола.
По мнению самого Климента, цель его задержания - помешать посетить украинского политзаключенного Павла Гриба в Ростове-на-Дону, а также окончательно уничтожить церковь Киевского патриархата в Крыму.