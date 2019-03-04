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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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В посольстве США отреагировали на задержание Климента в Крыму

В посольстве США отреагировали на задержание Климента в Крыму

Киев  •  УНН

 • 6404 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. В посольстве США в Украине выражают обеспокоенность задержания архиепископа Климента в оккупированном Крыму 3 марта. Об этом говорится в сообщении дипмиссии в Twittеr, передает УНН.

"Мы по-прежнему глубоко обеспокоены вчерашним задержанием архиепископа Климента в Крыму. И хотя его впоследствии освободили, такой тип преследования недопустим. Ожидаем, что Россия будет уважать свободу вероисповедания и прекратит задержания невинных украинцев в Крыму", - говорится в сообщении.

Напомним, в оккупированном Крыму 3 марта задержали архиепископа Симферопольского и Крымского Климента (Кущ).

Позже в тот же день архиепископа Симферопольского и Крымского Климента все же отпустили из отдела "полиции" в оккупированном Симферополе без составления протокола.

По мнению самого Климента, цель его задержания - помешать посетить украинского политзаключенного Павла Гриба в Ростове-на-Дону, а также окончательно уничтожить церковь Киевского патриархата в Крыму.

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