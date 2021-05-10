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В Португалии осудили инспекторов за убийство мигранта из Украины

В Португалии осудили инспекторов за убийство мигранта из Украины

Киев  •  УНН

 • 18272 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. В понедельник, 10 мая, суд в Португалии приговорил трех инспекторов миграционной службы страны к заключению сроком от семи до девяти лет за убийство украинского мигранта после задержания в аэропорту Лиссабона. Об этом сообщает информационное агентство AP, DW, передает УНН.

Цитата

"Смерть Игоря Гоменюка стала прямым следствием поведения подсудимых, которые были обязаны действовать иначе", - цитирует слова судьи агентство AFP.

Детали

Трех инспекторов признали виновными в нанесении тяжких телесных повреждений во время допроса, что привело к смерти 40-летнего украинца. Двое из мужчин получили по девять лет тюрьмы, еще один - семь лет.

Суд в Лиссабоне признал, что инспекторы били ногами и дубинками человека, который был в этот момент в наручниках, сломав таким образом его ребра. Это в свою очередь повлекло его смерть от удушения.

Что предшествовало

Украинец, который стал жертвой инспекторов, пытался попасть в страну без действующей визы в марте 2020 года. Мужчину задержали после того, как он отказался сесть на самолет для возвращения в Украину.

Португальское правительство в прошлом году был вынужден заплатить семье Украинской более 700 тысяч евро компенсации, отмечает AP. У погибшего в Украине осталась жена и двое детей.

Этот инцидент вызвал скандал в Португалии, в результате чего в отставку ушел глава миграционной службы страны. Это также привело к реорганизации ведомства.

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