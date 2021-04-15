У Португалії після смерті українця ліквідували державний орган

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Уряд Португалії розформував Службу у справах іноземців та кордонів (SEF), замінивши її новим органом. Рішення було прийнято після смерті громадянина України Ігоря Гоменюка, якого співробітники SEF побили до смерті в аеропорту Лісабона, передає УНН з посиланням на Observador.

Цитата

“Рішення про реструктуризацію SEF було прийнято урядом після смерті громадянина України Ігоря Гоменюка в березні 2020 року на об’єктах обслуговування в аеропорту Лісабона”, — повідомляє видання.

Деталі

Постанова про ліквідацію SEF вступає в силу на цьому тижні. Повноваження перейдуть новому органу — Службі у справах іноземців та притулку (SEA), у неї не буде поліцейських функцій: служба буде виконувати “технічні та адміністративні завдання щодо реалізації політики в питаннях міграції, таких як області документації, управління базами даних, взаємин і співпраці з іншими установами і зовнішнього представництва...”.

Орган буде виконувати в якості своєї основної функції підтримку іммігрантів і біженців, які проживають в Португалії.

Доповнення

Додамо, 42-річний українець Ігор Гоменюк був затриманий працівниками Служби у справах іноземців та кордонів (SEF) в аеропорту Лісабона 10 березня 2020 року — за словами його сім’ї, він прибув туди у справах працевлаштування. Через два дні перебування в центрі тимчасового утримання мігрантів Гоменюк помер. За даними судово-медичної експертизи, його тіло було все покрите слідами побиття. У нього залишилася дружина і двоє дітей.

У грудні минулого року Глава прикордонної служби Португалії (SEF) пішла у відставку після багатомісячних відкидань свого зв’язку зі смертельним побиттям українця.

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