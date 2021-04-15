В Португалии после смерти украинца ликвидировали государственный орган
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Правительство Португалии расформировало Службу по делам иностранцев и границ (SEF), заменив ее новым органом. Решение было принято после смерти гражданина Украины Игоря Гоменюка, которого сотрудники SEF избили до смерти в аэропорту Лиссабона, передает УНН со ссылкой на Observador.
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“Решение о реструктуризации SEF было принято правительством после смерти гражданина Украины Игоря Гоменюка в марте 2020 года на объектах обслуживания в аэропорту Лиссабона”, — сообщает издание.
Детали
Постановление о ликвидации SEF вступает в силу на этой неделе. Полномочия перейдут новому органу — Службе по делам иностранцев и убежища (SEA), у нее не будет полицейских функций: служба будет выполнять “технические и административные задачи по реализации политики в вопросах миграции, таких как области документации, управления базами данных, взаимоотношений и сотрудничества с другими учреждениями и внешнего представительства...”.
Орган будет выполнять в качестве своей основной функции поддержку иммигрантов и беженцев, проживающих в Португалии.
Дополнение
Добавим, 42-летний украинец Игорь Гоменюк был задержан работниками Службы по делам иностранцев и границ (SEF) в аэропорту Лиссабона 10 марта 2020 года — по словам его семьи, он прибыл туда по делам трудоустройства. Через два дня пребывания в центре временного содержания мигрантов Гоменюк умер. По данным судебно-медицинской экспертизы, его тело было все покрыто следами избиения. У него осталась жена и двое детей.
В декабре прошлого года Глава пограничной службы Португалии (SEF) ушла в отставку после многомесячных отбрасываемой своей связи со смертельным избиением украинца.