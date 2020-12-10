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Глава прикордонної служби Португалії звільнилась після смертельного побиття українця

Глава прикордонної служби Португалії звільнилась після смертельного побиття українця

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Глава прикордонної служби Португалії (SEF) пішла у відставку в середу після багатомісячних відкидань свого зв’язку зі смертельним побиттям українця, затриманого в аеропорту Лісабона за спробу в’їхати в країну без дійсної візи. Про це пише Reuters, передає УНН.

“Сорокарічний Ігор Гоменюк помер в березні в слідчому ізоляторі аеропорту, що знаходиться у веденні SEF, куди його забрали після відмови в вильоті з країни. Троє співробітників імміграційної служби, обвинувачених у побитті Гоменюка телескопічною дубинкою після того, як чоловік почав „хвилюватися“ через своє затримання, були звинувачені у вбивстві”, наводить вересневе повідомлення прокурорів Reuters.

Міністерство внутрішніх справ, яке курує SEF, заявило, що глава агентства Христина Гатоес пішла у відставку в рамках плану реструктуризації, щоб більш чітко розділити поліцейські та адміністративні функції в роботі з мігрантами та туристами.

Міністерство відмовилося від подальших коментарів з приводу відставки, а SEF відмовилося відповісти на питання агентства Reuters про те, чи пов’язано це зі смертю українського чоловіка.

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“Дізнавшись про обставини смерті українського громадянина в аеропорту Лісабона, відставка була єдино можливою”, — написав у Twitter депутат від СДП Рікардо Лейте, посилаючись на від’їзд Гатоес.

“Відставка — це перший, запізнілий крок — але якщо він не буде супроводжуватися структурними змінами, як обіцяв міністр внутрішніх справ в березні, то цього недостатньо”, — заявила прес-секретар правозахисної групи Humans Before Borders Ана Лоградо.

“Злочин, скоєний проти громадянина України, не був одиничною подією”, — заявив глава португальського відділення Amnesty International Педру Нето, додавши, що мали місце і інші випадки жорстокого поводження з іноземцями, які прибувають до Португалії.

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