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Глава пограничной службы Португалии уволилась после смертельного избиения украинца

Глава пограничной службы Португалии уволилась после смертельного избиения украинца

Киев  •  УНН

 • 13951 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Глава пограничной службы Португалии (SEF) ушла в отставку в среду после многомесячных отрицаний своей связи со смертельным избиением украинца, задержанного в аэропорту Лиссабона за попытку въехать в страну без действительной визы. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

“Сорокалетний Игорь Гоменюк умер в марте в следственном изоляторе аэропорта, находящегося в ведении SEF, куда его забрали после отказа в вылете из страны. Трое сотрудников иммиграционной службы, обвиняемых в избиении Гоменюка телескопической дубинкой после того, как мужчина начал „волноваться“ из-за своего задержания, были обвинены в убийстве”, — приводит сентябрьское сообщение прокуроров Reuters.

Министерство внутренних дел, которое курирует SEF, заявило, что глава агентства Кристина Гатоес ушла в отставку в рамках плана реструктуризации, чтобы более четко разделить полицейские и административные функции в работе с мигрантами и туристами.

Министерство отказалось от дальнейших комментариев по поводу отставки, а SEF отказалось ответить на вопрос агентства Reuters о том, связано ли это со смертью украинца.

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“Узнав об обстоятельствах смерти украинского гражданина в аэропорту Лиссабона, отставка была единственно возможным решением”, — написал в Twitter депутат от СДП Рикардо Лейте, ссылаясь на отъезд Гатоес.

“Отставка — это первый, запоздалый шаг — но если он не будет сопровождаться структурными изменениями, как обещал министр внутренних дел в марте, то этого недостаточно”, — заявила пресс-секретарь правозащитной группы Humans Before Borders Ана Лоградо.

“Преступление, совершенное против гражданина Украины, не было единичным событием”, — заявил глава португальского отделения Amnesty International Педру Нето, добавив, что имели место и другие случаи жестокого обращения с иностранцами, которые прибывают в Португалию.

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