Туризм у час пандемії: МОЗ оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Міністерство охорони здоров’я України оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон - із врахуванням кількості активних випадків коронавірусної хвороби COVID-19 на 100 тис. населення. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МОЗ.
Так, до переліку "зеленої" зони входять 158 країн, зокрема: Велика Британія, Нідерланди, Іспанія, Франція, Бельгія, Німеччина, Греція, Росія, Білорусь, Канада, Ізраїль та Єгипет.
У "червоному" списку опинилося 36 країн, зокрема: Грузія, Хорватія, Польща, Португалія, Італія, США, Угорщина, Чехія, Швеція, Румунія і Швейцарія.
Нагадаємо, в Україні вже 787 тис. випадків COVID-19, за добу - 15 131.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 22-у - за кількістю смертей від COVID-19.
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