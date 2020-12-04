Туризм у час пандемії: МОЗ оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон

Так, до переліку "зеленої" зони входять 158 країн, зокрема: Велика Британія, Нідерланди, Іспанія, Франція, Бельгія, Німеччина, Греція, Росія, Білорусь, Канада, Ізраїль та Єгипет.

У "червоному" списку опинилося 36 країн, зокрема: Грузія, Хорватія, Польща, Португалія, Італія, США, Угорщина, Чехія, Швеція, Румунія і Швейцарія.

Нагадаємо, в Україні вже 787 тис. випадків COVID-19, за добу - 15 131.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 22-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Також нагадаємо, експерт розповів, куди можна поїхати зустрічати 2021 рік.