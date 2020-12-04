Туризм во время пандемии: Минздрав обновил список стран "красной" и "зеленой" зон
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" и "зеленой" зон - с учетом количества активных случаев коронавирусной болезни COVID-19 на 100 тыс. населения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Так, в перечень "зеленой" зоны входят 158 стран, в том числе: Великобритания, Нидерланды, Испания, Франция, Бельгия, Германия, Греция, Россия, Беларусь, Канада, Израиль и Египет.
В "красном" списке оказалось 36 стран, в том числе Грузия, Хорватия, Польша, Португалия, Италия, США, Венгрия, Чехия, Швеция, Румыния и Швейцария.
Напомним, в Украине уже 787 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 15 131.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на семнадцатом месте по распространению и на двадцать втором - по количеству смертей от COVID-19.
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