В порт оккупированного Бердянска снова зашел российский корабль

Детали

По данным Telegram-канала, последний раз бердянцы фиксировали 26 августа в акватории порта заход российской баржи, которая с большой вероятностью зашла, чтобы вывезти очередную партию ворованного украинского зерна.

"Оккупанты торопятся вывезти зерно и завезти оружие через Бердянский порт", - добавляет "Бердянск сегодня".

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