В порт оккупированного Бердянска снова зашел российский корабль
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. В порт временно оккупированного Бердянска сегодня вечером вновь зашел российский корабль, передает УНН со ссылкой на Telegram-канале "Бердянск сегодня".
Детали
По данным Telegram-канала, последний раз бердянцы фиксировали 26 августа в акватории порта заход российской баржи, которая с большой вероятностью зашла, чтобы вывезти очередную партию ворованного украинского зерна.
"Оккупанты торопятся вывезти зерно и завезти оружие через Бердянский порт", - добавляет "Бердянск сегодня".
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