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У порт окупованого Бердянська знову зайшов російський корабель

У порт окупованого Бердянська знову зайшов російський корабель

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. У порт тимчасово окупованого Бердянська сьогодні ввечері знов зайшов російський корабель, передає УНН із посиланням на Telegram-каналі "Бердянськ сьогодні".

Деталі

За даними Telegram-каналу, останній раз бердянці фіксували 26 серпня в акваторії порту захід російської баржі, яка з великою ймовірністю зайшла, щоб вивезти чергову партію краденого українського зерна.

"Окупанти квапляться вивезти зерно та завезти зброю через Бердянський порт", - додає "Бердянськ сьогодні".

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