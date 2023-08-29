У порт окупованого Бердянська знову зайшов російський корабель

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За даними Telegram-каналу, останній раз бердянці фіксували 26 серпня в акваторії порту захід російської баржі, яка з великою ймовірністю зайшла, щоб вивезти чергову партію краденого українського зерна.

"Окупанти квапляться вивезти зерно та завезти зброю через Бердянський порт", - додає "Бердянськ сьогодні".

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