В порт Одессы зашел первый в 2018 году корабль НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Утром 8 января американский эсминец USS Carney (DDG 64) зашел в Одесский порт. Об этом сообщил пресс-центр командования военно-морских сил США в Европе в Twitter, передает УНН.
Целью пребывания эсминца в Черном море является "проведение операций по обеспечению безопасности на море и укрепления региональной морской стабильности, а также укрепления комбинированной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО".
Согласно конвенции Монтре, срок пребывания кораблей нечерноморских государств в Черном море в мирное время не может превышать 21 дней.
USS Carney способен выполнять разнообразные задачи, благодаря своему мощному и сбалансированному вооружению, управляемому единой системой Иджис.
Напомним, в декабря 2017 года по Черном море Военно-морские силы ВС Украины совместно с эсминцем ВМС США "Джеймс Уильямс" провели тренировку типа PASSEX. От украинских ВМС к мероприятиям привлекались 2 вертолета Ка-27