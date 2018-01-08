В порт Одессы зашел первый в 2018 году корабль НАТО

Целью пребывания эсминца в Черном море является "проведение операций по обеспечению безопасности на море и укрепления региональной морской стабильности, а также укрепления комбинированной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО".

Согласно конвенции Монтре, срок пребывания кораблей нечерноморских государств в Черном море в мирное время не может превышать 21 дней.

USS Carney способен выполнять разнообразные задачи, благодаря своему мощному и сбалансированному вооружению, управляемому единой системой Иджис.

Напомним, в декабря 2017 года по Черном море Военно-морские силы ВС Украины совместно с эсминцем ВМС США "Джеймс Уильямс" провели тренировку типа PASSEX. От украинских ВМС к мероприятиям привлекались 2 вертолета Ка-27



