У порт Одеси зайшов перший у 2018 році корабель НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Вранці 8 січня американський есмінець USS Carney (DDG 64) зайшов в Одеський порт. Про це повідомив прес-центр командування військово-морських сил США в Європі у Twitter, передає УНН.
Метою перебування есмінця в Чорному морі є “проведення операцій для гарантування безпеки на морі і зміцнення регіональної морської стабільності, а також зміцнення комбінованої готовності і військово-морського потенціалу серед союзників і партнерів НАТО”.
Згідно з конвенцією Монтре, термін перебування кораблів нечорноморських держав у Чорному морі в мирний час не може перевищувати 21 добу.
USS Carney здатний виконувати різноманітні завдання, завдяки своєму потужному і збалансованому озброєнні, керованого єдиною системою Іджіс.
Нагадаємо, у грудні 2017 року у Чорному морі Військово-Морські сили ЗС України спільно з есмінцем ВМС США “Джеймс Уільямс” провели тренування типу PASSEX. Від українських ВМС до заходів залучалися 2 вертольоти Ка-27