В "оранжевом" от коронавируса Харькове Терехов позволил проведение массового Зомбифеста

Детали

В социальных сетях и телеграм-каналах люди массово распространяли видео с фестиваля, организованного в Харькове в парке Горького. Для проведения такого массового мероприятия требуется одобрение от местных властей, которое было получено несмотря на то, что город находится в “оранжевой” зоне.

Даже больше, на том же фестивале сразу после закрытия избирательных участков (напомним, 31 октября харьковчане голосовали на выборах городского головы) состоялся розыгрыш новенького iPhone 13 среди тех, кто участвовал в конкурсе, организованном партией “Блок Кернеса — Успешный Харьков”.

Условия конкурса были достаточно просты — нужно было сфотографироваться возле избирательного участка и показать фото в одной из специальных локаций города (всего указано 9 локаций в разных уголках города). Участникам раздавались подарки, среди которых - билеты на футбол, билеты на каток “Шато Ледо”, скидки в фитнес-клуб и тому подобное. Заметим, что ”Блок Кернеса — Успешный Харьков" поддерживал на выборах городского головы и. о. мэра Игоря Терехова.