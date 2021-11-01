В "оранжевом" от коронавируса Харькове Терехов позволил проведение массового Зомбифеста
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Вчера в харьковском парке Горького состоялось Zombiefest 2021 - массовое мероприятие, собравшее не одну сотню горожан. Мероприятие было проведено, несмотря на то, что Харьков и область уже длительное время балансируют на грани “красного” уровня эпиднебезопасности, пишет УНН.
Детали
В социальных сетях и телеграм-каналах люди массово распространяли видео с фестиваля, организованного в Харькове в парке Горького. Для проведения такого массового мероприятия требуется одобрение от местных властей, которое было получено несмотря на то, что город находится в “оранжевой” зоне.
Даже больше, на том же фестивале сразу после закрытия избирательных участков (напомним, 31 октября харьковчане голосовали на выборах городского головы) состоялся розыгрыш новенького iPhone 13 среди тех, кто участвовал в конкурсе, организованном партией “Блок Кернеса — Успешный Харьков”.
Условия конкурса были достаточно просты — нужно было сфотографироваться возле избирательного участка и показать фото в одной из специальных локаций города (всего указано 9 локаций в разных уголках города). Участникам раздавались подарки, среди которых - билеты на футбол, билеты на каток “Шато Ледо”, скидки в фитнес-клуб и тому подобное. Заметим, что ”Блок Кернеса — Успешный Харьков" поддерживал на выборах городского головы и. о. мэра Игоря Терехова.