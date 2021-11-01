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У “помаранчевому” від коронавірусу Харкові Терехов дозволив проведення масового Зомбіфесту

Київ • УНН

 • 12305 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Вчора у харківському парку Горького відбувся Zombiefest 2021 — масовий захід, що зібрав не одну сотню містян. Захід було проведено попри те, що Харків та область вже тривалий час балансують на межі “червоного” рівня епіднебезпеки, пише УНН.

У “помаранчевому” від коронавірусу Харкові Терехов дозволив проведення масового Зомбіфесту

Деталі

У соціальних мережах та телеграм-каналах люди масово поширювали відео з фестивалю, організованого у Харкові у парку Горького. Для проведення такого масового заходу потрібне схвалення від місцевої влади, яке було отримане попри те, що місто перебуває у “помаранчевій” зоні.

Навіть більше, на тому ж фестивалі одразу після закриття виборчих дільниць (нагадаємо, 31 жовтня харків’яни голосували на виборах міського голови) відбувся розіграш новенького iPhone 13 серед тих, хто брав участь у конкурсі, організованому партією “Блок Кернеса — Успішний Харків”.

Умови конкурсу були доволі прості — слід було сфотографуватися біля виборчої дільниці та показати фото в одній зі спеціальних локацій міста (всього вказано 9 локацій у різних куточках міста). Учасникам роздавалися подарунки, серед яких - квитки на футбол, квитки на каток “Шато Ледо”, знижки до фітнес-клубу тощо. Зауважимо, що “Блок Кернеса — Успішний Харків” підтримував на виборах міського голови в.о. мера Ігоря Терехова.

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