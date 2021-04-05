В Полтаве погибла женщина, выпав с девятого этажа
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Полтаве в результате падения с девятого этажа погибла женщині. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Полтавской области.
Детали
Информация в полицию Полтавской области поступила 5 апреля, около 15 часов, от диспетчера скорой медицинской помощи, что на улице Головко с девятого этажа многоэтажки выпала женщина. В результате падения последняя от полученных травм скончалась на месте происшествия.
Следственно-оперативная группа отделение №1 Полтавского районного управления полиции, которая немедленно прибыла на место, установила личность погибшей. Ею оказалась местная жительница, 1986 года рождения.
Сейчас на месте происшествия работают полицейские, которые устанавливают все обстоятельства трагедии.
Дополнение
В Одессе 4-летний мальчик погиб в результате падения из окна восьмого этажа одной из многоэтажек в Приморском районе города.