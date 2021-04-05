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У Полтаві загинула жінка, випавши з дев'ятого поверху

У Полтаві загинула жінка, випавши з дев'ятого поверху

Київ • УНН

 • 15345 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. У Полтаві внаслідок падіння з дев'ятого поверху загинула жінка. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Полтавській області.

Деталі 

Інформація до поліції Полтавщини надійшла 5 квітня, близько 15-ї години, від диспетчера швидкої медичної допомоги, що на вулиці Головка з дев’ятого поверху багатоповерхівки випала жінка. У результаті падіння остання від отриманих травм померла на місці події.

Слідчо-оперативна група відділення №1 Полтавського районного управління поліції, яка негайно прибула на місце, встановила особу загиблої. Нею виявилась місцева жителька, 1986 року народження.

Наразі на місці події працюють поліцейські, які встановлюють усі обставини трагедії. 

Доповнення 

В Одесі 4-річний хлопчик загинув внаслідок падіння з вікна восьмого поверху однієї з багатоповерхівок в Приморському районі міста.

Українські Національні Новини

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