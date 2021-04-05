У Полтаві загинула жінка, випавши з дев'ятого поверху

Деталі

Інформація до поліції Полтавщини надійшла 5 квітня, близько 15-ї години, від диспетчера швидкої медичної допомоги, що на вулиці Головка з дев’ятого поверху багатоповерхівки випала жінка. У результаті падіння остання від отриманих травм померла на місці події.

Слідчо-оперативна група відділення №1 Полтавського районного управління поліції, яка негайно прибула на місце, встановила особу загиблої. Нею виявилась місцева жителька, 1986 року народження.

Наразі на місці події працюють поліцейські, які встановлюють усі обставини трагедії.

Доповнення

В Одесі 4-річний хлопчик загинув внаслідок падіння з вікна восьмого поверху однієї з багатоповерхівок в Приморському районі міста.