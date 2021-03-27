В Одесі з вікна восьмого поверху випав 4-річний хлопчик

Цитата

“4-річний хлопчик загинув внаслідок падіння з вікна восьмого поверху однієї з багатоповерхівок в Приморському районі міста”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Для встановлення причин та обставин трагедії на місці працює слідчо-оперативна група територіального відділу поліції. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою “нещасний випадок”.

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