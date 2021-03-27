У Слов’янську загинув 10-річний хлопчик, впавши з недобудови
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У Слов’янську 10-річний хлопчик помер в результаті падіння з недобудови, передає УНН з посиланням на повідомлення поліції Донецької області.
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“Нещасний випадок стався вчора, 26 березня. Хлопчик загинув у результаті падіння з висоти. Поліцією розпочато досудове розслідування”, - інформують у пресслужбі.
Деталі
За даними правоохоронців, близько 18:30 до поліції Слов'янська надійшло повідомлення від лікаря швидкої допомоги про загибель 10-річного хлопчика.
Попередньо встановлено, що хлопець разом зі своїм товаришем гралися на території садового товариства, де потерпілий впав з недобудови.
Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 2 ч. 2 ст.115 з позначкою «Нещасний випадок» Кримінального кодексу України.
Що було раніше
Напередодні поліція повідомила, що у Кривому Розі 10-річний хлопчик вистрибнув з п’ятого поверху, наразі дитина перебуває у лікарні. Правоохоронцями за даним фактом відкрите кримінальне провадження.