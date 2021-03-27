В Одессе из окна восьмого этажа выпал 4-летний мальчик

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"4-летний мальчик погиб в результате падения из окна восьмого этажа одной из многоэтажек в Приморском районе города", - говорится в сообщении.

Детали

Для установления причин и обстоятельств трагедии на месте работает следственно-оперативная группа территориального отдела полиции. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Напомним

В Славянске 10-летний мальчик умер в результате падения с недостроя.