В Полтаве при неизвестных обстоятельствах сгорели две иномарки

Сообщается, что возгорание произошло около 4:00 по улице Ляхова во дворе на стоянке. В результате пожара были уничтожен автомобиль Volkswagen Passat и поврежден Ford Focus, который стоял рядом.

Данный факт внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает причины пожара и обстоятельства происшествия, проводятся следственные действия.

Как сообщал УНН, в Хмельницкой области сгорело кафе.

Напомним, на столичном авторынке сгорело 7 автомобилей.