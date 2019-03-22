В Полтаве при неизвестных обстоятельствах сгорели две иномарки
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Полтаве правоохранители выясняют обстоятельства пожара, в ходе которой сгорели две иномарки. Об этом сообщает пресс-служба полиции области, передает УНН.
Сообщается, что возгорание произошло около 4:00 по улице Ляхова во дворе на стоянке. В результате пожара были уничтожен автомобиль Volkswagen Passat и поврежден Ford Focus, который стоял рядом.
Данный факт внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает причины пожара и обстоятельства происшествия, проводятся следственные действия.
Как сообщал УНН, в Хмельницкой области сгорело кафе.
Напомним, на столичном авторынке сгорело 7 автомобилей.