На Хмельниччині згоріло кафе
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Вчора, 20 березня, в смт Смотрич Дунаєвецького району Хмельницької області згоріло кафе. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС У Хмельницькій області.
“По прибуттю до місця виклику розвідка встановила, що пожежа поширилась на площу близько 300 кв.м, людей в приміщеннях не має. Не зволікаючи, вогнеборці в складі ланок газодимозахисної служби приступили до гасіння. Перші стволи були подані на поруч розташовані будівлі закладу, аби не допустити поширення вогню”, — йдеться у повідомленні.
О 21:15 вогонь вдалося локалізувати, а о 21:30 — ліквідувати.
За попередньою інформацією, причина пожежі — коротке замикання.
Травмованих та загиблих на місці події не було.
До гасіння пожежі було залучено 18 чоловік особового складу та 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, за фактом пожежі у кафе у центрі Дніпра відкрили кримінальне провадження: подію кваліфікували як підпал.