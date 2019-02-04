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Пожежу в кафе у Дніпрі розслідують як підпал

Пожежу в кафе у Дніпрі розслідують як підпал

Київ • УНН

 • 6277 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. За фактом пожежі у кафе у центрі Дніпра відкрили кримінальне провадження: подію кваліфікували як підпал. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Дніпропетровській області.

"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна). Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 3-х до 10 років", - йдеться в повідомленні.

За даними поліції, двоє невідомих осіб кинули в кафе дві пляшки з невідомою речовиною, яка потім зайнялась.

Крім того, у поліції уточнили, що внаслідок підпалу постраждало троє людей: вони отримали опіки рук.

Як повідомляв УНН, у Дніпрі, на Соборній площі, у приміщенні кав’ярні сталася пожежа. У результаті дві жінки отримали опіки.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

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