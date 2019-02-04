Пожар в кафе в Днепре расследуют как поджог
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. По факту пожара в кафе в центре Днепра открыли уголовное производство: событие квалифицировали как поджог. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Днепропетровской области.
"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 3-х до 10 лет", - говорится в сообщении.
По данным полиции, двое неизвестных бросили в кафе две бутылки с неизвестным веществом, которые затем вспыхнули.
Кроме того, в полиции уточнили, что в результате поджога пострадали три человека: они получили ожоги рук.
Как сообщал УНН, в Днепре, на Соборной площади, в помещении кафе произошел пожар. В результате две женщины получили ожоги.